La città del sublime Refettorio è oggi tutta una mensa all’aperto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lotito Non esiste al mondo una "sala da pranzo" più importante e bella ed esclusiva. E non esiste un luogo più nobile e denso di significato. Si trova a Milano da più di cinquecento anni, è ildi Santa Maria delle Grazie. Qui, i domenicani consumavano i loro pasti gettando qua e là lo sguardo a due momenti cardine della loro religione: l’Ultima Cena e la Crocifissione di Cristo. Per la verità, preferivano adocchiare la prima, dipinta da Leonardo, che non la seconda, opera del Montorfano. La Cena riproduceva in fondo ciò che essi stessi stavano facendo: era scena (ancora) di vita, e poi frutto di quel gran pittore che tutti sapevano. Insomma, al di là di ogni considerazione anche artistica, sappiamo che là dentro, in quel luogo universalmente ritenuto, si mangiava e si beveva. Com’è ovvio, a Milano si mangia e si beve anche ...