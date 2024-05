(Di mercoledì 8 maggio 2024)è tornato ama quasi certamente oggi non avrà modo di incontrare suo padre. O meglio non ne ha proprio intenzione, malgrado il Re sia malato e nessuno conosce veramente quanto siano serie le suesenza Meghan Markleè arrivato amartedì 7 maggio dopo un viaggio di 10 ore da Los Angeles a Heathrow. Il Duca del Sussex è solo. Come previsto Meghan Markle e i suoi figli Archie e Lilibet non sono venuti con lui. La sua dolce metà però lo raggiungerà in Nigeria tra qualche giorno. L’assenza di Meg era data per scontata. Fonti a lei vicine hanno più volte affermato che non ha alcuna intenzione di rimettere piedi sul suolo britannico e men che meno se c’è la pur remota possibilità di incrociare ...

Nessun incontro tra il principe Harry e re Carlo in occasione del ritorno a Londra del duca di Sussex per partecipare agli Invictus Games. Lo conferma un portavoce del principe .Continua a leggere

Il principe è arrivato nella capitale inglese da solo, per partecipare alla cerimonia per il decimo anniversario degli Invictus Games: il suo portavoce avverte che non ci sarà la tanto attesa visita al papà a causa dei tanti impegni sull’agenda del ...

Carlo ha il cancro, condizioni di salute. “Harry a Londra si rifiuta di vedere il Re” - carlo ha il cancro, condizioni di salute. “Harry a londra si rifiuta di vedere il Re” - Harry è tornato a londra per la prima volta dopo il viaggio lampo dello scorso febbraio, quando incontrò carlo all’indomani dell’annuncio del Re di essere affetto da un tumore. Allora la visita durò ...

Kate Middleton, ultime notizie. “Lei e William coinvolti in una lotta spaventosa” - Kate Middleton, ultime notizie. “Lei e William coinvolti in una lotta spaventosa” - Il Duca del Sussex è a londra in occasione del decimo anniversario degli Invictus ... In forse anche il colloquio tra Harry e carlo, anzi il Palazzo lo dà già per impossibile.

