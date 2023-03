Aborto, l'Idaho potrebbe vietare gli spostamenti per l'interruzione di gravidanza (Di giovedì 30 marzo 2023) Un disegno di legge potrebbe introdurre un nuovo reato: «abortion trafficking» che si potrebbe tradurre in traffico di Aborto. La norma impedirebbe alle minorenni di spostarsi dallo Stato per l'interruzione di gravidanza senza il consenso dei genitori Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 marzo 2023) Un disegno di leggeintrodurre un nuovo reato: «abortion trafficking» che sitradurre in traffico di. La norma impedirebbe alle minorenni di spostarsi dallo Stato per l'disenza il consenso dei genitori

