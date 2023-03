Walter Sabatini: “Invidio il lavoro di Giuntoli. Non avrei venduto Zaniolo” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Walter Sabatini è salito in cattedra all’Università degli Studi per parlare del ruolo di direttore sportivo di fronte a una platea di studenti. Incalzato dalle domande di Alberto Rimedio, voce da anni delle telecronache della nazionale, l’ex ds di Roma e Lazio promuove il collega Cristiano Giuntoli: “Sono molto Invidioso del lavoro che ha fatto al Napoli. Ha costruito una squadra eccezionale, in mano al migliore allenatore con cui io abbia mai lavorato. Ha fatto quello che avrei voluto fare io. L’invidia e la competitività, del resto, sono requisiti utili per questo mestiere. Voler essere più bravo degli altri consente di compiere quell’accelerazione che porta al risultato”. Poi sull’intelligenza artificiale applicata al calcio: “Gli algoritmi ormai fanno parte degli strumenti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023)è salito in cattedra all’Università degli Studi per parlare del ruolo di direttore sportivo di fronte a una platea di studenti. Incalzato dalle domande di Alberto Rimedio, voce da anni delle telecronache della nazionale, l’ex ds di Roma e Lazio promuove il collega Cristiano: “Sono moltoso delche ha fatto al Napoli. Ha costruito una squadra eccezionale, in mano al migliore allenatore con cui io abbia mai lavorato. Ha fatto quello chevoluto fare io. L’invidia e la competitività, del resto, sono requisiti utili per questo mestiere. Voler essere più bravo degli altri consente di compiere quell’accelerazione che porta al risultato”. Poi sull’intelligenza artificiale applicata al calcio: “Gli algoritmi ormai fanno parte degli strumenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Sabatini: 'Invidio il lavoro di #Giuntoli, non avrei venduto #Zaniolo' - GazzettaSalerno : Walter Sabatini all’Università Link: “Molte società fanno mercato solo con gli algoritmi” - Gazzettadiroma : Il Ds ha incontrato gli studenti dell’ateneo. “Fossi stato ancora alla Roma, non avrei lasciato partire Zaniolo” Un… - surfasport : ???? SABATINI SULLA LITE TRA TOTTI E SPALLETTI “I 2 NON HANNO MAI LITIGATO..” ?? Intervistato da #RadioKissKiss, Walte… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #1: Il mio calcio furioso e solitario Walter Sabatini editore Piemme EUR 17.… -