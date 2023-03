Tiro a volo | Coppa del Mondo Larnaca 2023 | coppie azzurre lontane dalle medaglie nella prova mixed team di skeet

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Nessuna gioia per l’Italia dellodella tappa didelin corso a. A conquista l’oro è stata la coppia tedesca composta da Nadine Messershmidt e Sven Korte, mentre l’argento è andato ai ciprioti Anastasia Eleftheriou e Petros Englezoudis, ed il bronzo ai cileni Francisca Crovetto Chadid e Hector Andres Flores Barahona. Fuori dalla lotta per lele due, con Chiara di Marziantonio e Tammaro Cassandro sesti, mentre più indietro troviamo Martina Marucco ed Elia Sdruccioli oltre la ventesima posizione. Da domani, sempre a Cipro, protagonisti saranno gli specialisti di trap. SportFace.

Le parole di Rossi “La cooperazione tra Fitav ed Esercito Italiano ha regalato all’Italia sportiva risultati importanti – ha commentato soddisfatto il massimo rappresentante del Tiro a Volo Mondiale – ...Una gioia immensa che voglio condividere con la mia famiglia, con la Federazione Italiana Tiro a Volo, con la Polizia di Stato e con il CT Benelli e tutta la Squadra. Sono stati la mia forza”. Lontani ...