TIM WiFi Power Smart e All Inclusive, l'operatore regala 5 euro al mese (Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.it Solo per due mesi, i clienti TIM di rete mobile che sottoscrivono un'offerta Fibra in convergenza possono usufruire di un bonus di 5 euro mensili sulla tariffa dell'offerta di rete fissa, valido a tempo indeterminato o per 12 mesi. Per i nuovi clienti che attivano sia la linea fissa che mobile, è invece disponibile una promo con uno sconto mensile di 4 o 5 euro. TIM WiFi Power Smart e All Inclusive: la proposta dell'operatore è a tempo indeterminato Originariamente, questi bonus erano validi per le offerte TIM Premium e TIM Executive. Dal 30 Ottobre 2022, gli sconti si sono estesi alle offerte TIM WiFi Power Smart e Top. Per le nuove attivazioni dal 1° Febbraio 2023, è possibile usufruirne anche con ...

