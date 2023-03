Terremoto Molise, scossa di magnitudo 4.6 avvertita anche in Abruzzo (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata ieri sera, alle 23.52, in provincia di Campobasso, ma è stata avvertita chiaramente anche in Abruzzo. Il sisma, secondo l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto come epicentro il comune di Montagano (Cb). Nei giorni precedenti, in provincia di Campobasso, c’erano state diverse scosse, di lieve entità. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Unadidi4.6 è stata registrata ieri sera, alle 23.52, in provincia di Campobasso, ma è statachiaramentein. Il sisma, secondo l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto come epicentro il comune di Montagano (Cb). Nei giorni precedenti, in provincia di Campobasso, c’erano state diverse scosse, di lieve entità. L'articolo proviene da Italia Sera.

