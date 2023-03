Scoppia un incendio in una azienda chimica a Novara. Il sindaco: “Tenere i bambini a scuola con le finestre chiuse” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nella mattinata del 29 marzo un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel novarese, a San Pietro Mosezzo. A prendere fuoco un'azienda chimica del luogo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nella mattinata del 29 marzo undi vaste proporzioni si è sviluppato nel novarese, a San Pietro Mosezzo. A prendere fuoco un'del luogo. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia Scoppia incendio in abitazione del Palermitano, panico per i residenti - - orizzontescuola : Scoppia un incendio in una azienda chimica a Novara. Il sindaco: “Tenere i bambini a scuola con le finestre chiuse” - La_Piera7 : @Emigsxr Parlano di responsabilità… !!non aggiorno gli estintori ogni anno, scoppia un incendio, non funzionano e m… - TgLa7 : Video shock del rogo nel centro migranti in Messico: scoppia l'incendio e le guardie se ne vanno, 39 morti - madliber : I migranti del centro di detenzione di Ciudad Juarez chiusi dentro dalle guardie al momento in cui scoppia l'incend… -