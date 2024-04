Traffico Roma del 26-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 aprile 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione diversi incidenti sono la causa di code e rallentamenti sulle strade della capitale come in piazzale Prenestino Dov’è un incidente rallenta la circolazione detta di via Macerata anche in piazzale del verano un incidente rallenta ilall’altezza di via Tiburtina verso via di Portonaccio fatti rallentamenti per incidente in piazzale Ugo La Malfa in prossimità di via del circo altri rallentamenti su via Cristoforo Colombo per un incidente all’altezza di via Giovanni genocchi a Tor Marancia sempre chiusa via Giulio Aristide Sartorio per la sede stradale dissestata tra via dei numisi e via Ardeatina è proprio sulla via Ardeatina ci sono ancora lunghe code tra Il Vicolo delle Sette Chiese e via dei numisi per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito ...