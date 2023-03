Perugia, uccide la compagna strangolandola e si suicida (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nuovo caso di femminicidio. Ha ucciso la compagna strangolandola in casa e poi si è suicidato impiccandosi in giardino. La tragedia è avvenuta a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. I due cadaveri sono stati trovati nella serata di ieri dopo che una persona aveva visto quello dell’uomo. I carabinieri, intervenuti insieme al 118, hanno poi individuato la donna in casa, sul letto. Le indagini si sono indirizzate verso la pista dell’omicidio-suicidio, dopo che sul cadavere della donna erano stati trovati segni sul collo. Secondo quanto riporta il Corriere dell’Umbria, all’interno della casa i carabinieri hanno trovato un bigliettino con il quale l’uomo confessava di aver ucciso la compagna, strangolandola. Il folle gesto potrebbe risalire ad alcuni giorni fa. La donna aveva poco ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nuovo caso di femminicidio. Ha ucciso lain casa e poi si èto impiccandosi in giardino. La tragedia è avvenuta a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di. I due cadaveri sono stati trovati nella serata di ieri dopo che una persona aveva visto quello dell’uomo. I carabinieri, intervenuti insieme al 118, hanno poi individuato la donna in casa, sul letto. Le indagini si sono indirizzate verso la pista dell’omicidio-suicidio, dopo che sul cadavere della donna erano stati trovati segni sul collo. Secondo quanto riporta il Corriere dell’Umbria, all’interno della casa i carabinieri hanno trovato un bigliettino con il quale l’uomo confessava di aver ucciso la. Il folle gesto potrebbe risalire ad alcuni giorni fa. La donna aveva poco ...

