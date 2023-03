Osimhen - Maignan | sfida fra extraterrestri al Maradona

(Di mercoledì 29 marzo 2023) NAPOLI - L'uomo che ha segnato praticamente a tutti, che in campionato ne ha fatti ventuno in ventitré partite, che ormai è il principe del gol, che vale - ma chi lo sa di preciso? - qualcosa che va ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazz_rossonera : Napoli-Milan, sfida tra fenomeni: Maignan contro Osimhen contro - gazz_rossonera : Napoli-Milan sarà anche la sfida tra Osimhen e Maignan - infoitsport : Napoli-Milan, sfida tra Osimhen e Maignan: 21 gol contro 19 parate decisive - Milannews24_com : #NapoliMilan, #Osimhen attende #Maignan: i numeri della sfida - napolista : #NapoliMilan, sfida tra #Osimhen e #Maignan: 21 gol contro 19 parate decisive Il CorSport mette a confronto i nume… -

In fin dei conti, quando ci si imbatte ine inci si pone esattamente la stessa domanda, si resta con le mani nei capelli, si fatica a controllare lo stupore, ci si interroga sulla "...Saràcontro. Il Corriere dello Sport dedica una pagina al confronto tra il portiere rossonero e l'attaccante del Napoli. 21 gol contro 19 parate decisive.è stato celebrato in ...All'andata non si erano incontrati, ma domenica al Maradona la sfida tra Napoli e Milan passerà anche dall'incrocio tra il capocannoniere e il portiere Manca poco alla sfida, la prima di questa ...

Napoli-Milan, sfida tra fenomeni: Maignan contro Osimhen contro Pianeta Milan

Intanto Spalletti prepara Osimhen e Kvara per trafiggere il super Maignan visto con la Francia nelle sfide per le qualificazioni agli Europei.VERSO NAPOLI-MILAN Complice l’infortunio di Kalulu il ritorno al modulo dello scudetto sembra scontato, più spazi per Leao, che nel frattempo in… Leggi ...