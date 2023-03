Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Monza, a Galliani il premio Scopigno al miglior dirigente dell'anno: Si è svolta oggi presso la cerimonia di conseg… - Roccoblocco : @PianetaMilan Il Monza vorrebbe Zlatan, ossia il Dr Galliani - infoitsport : Monza, tornano le voci su Ibrahimovic: Galliani potrebbe offrirgli un accordo post Milan - infoitsport : Monza, si pensa ad Ibrahimovic: Galliani potrebbe tentare l'affondo sullo svedese - infoitsport : Clamoroso Monza: Galliani vuole Ibrahimovic! -

Adriano, vicepresidente vicario e amministratore delegato del, ha ricevuto a Milano il premio Manlio Scopigno Felice Pulici come Manager of the year, per la stagione calcistica 2021 - 2022 ...Intanto però dalla vicina, stando a quanto scrive Calciomercato.com, Adrianocomincia a buttare l'occhio sullo svedese provando a convincerlo a tentare un'ultima avventura in Provincia.Il vicepresidente vicario e amministratore delegato del, Adriano, ha ricevuto a Milano il premio Manlio Scopigno - Felice Pulici. A, il riconoscimento in qualità di Manager of the year per la stagione calcistica 2021 - 2022, che ha ...

L'adrenalina di Ibrahimovic per il Monza di Galliani: ecco cosa sta succedendo. E il Milan… Calciomercato.com

Tornato a giocare in campionato e anche a vestire la maglia della Nazionale svedese, nonostante i 41 anni compiuti lo scorso ottobre, Zlatan Ibrahimovic non sembra essere intenzionato a lasciare il ...Ritorna di moda la suggestione Monza per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese potrebbe ritrovare Berlusconi e Galliani Un contratto in scadenza, ma ancora tanta voglia di giocare ad alti livelli. Sono ...