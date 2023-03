Mateo Retegui | il bomber argentino che fa tanto comodo a questa Italia

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La maggior parte di noi ha probabilmente ancora in testa le dolci immagini dell’Europeo vinto nell’estate del 2021, quando il caldo anomalo di un Luglio infuocato sparì in un attimo, sopraffatto da un’esplosione di emozioni indimenticabili. La verità però è tutt’altra, e la mancata qualificazione all’ultimo Mondiale ci ha bruscamente riportato con i piedi per terra: quest’non sembra essere al livello delle ultra talentuose Inghilterra, Spagna, Francia. E così via. InMancini ha individuato in, almeno per ora, il nuovo centravanti che faall’: un’arma in più per l’? In un calcio dove si segna sempre di più, come ha dimostrato la recente edizione della Coppa del Mondo disputata in Qatar (172 gol in ...