L' intelligenza artificiale spaventa tutti | parte la raccolta firme per lo stop

Più di mille persone, tra cui il miliardario Elon Musk e il co-fondatore di Apple Steve Wozniak, hanno firmato una lettera aperta con un invito a «mettere in pausa» lo sviluppo di potenti sistemi basati sull'intelligenza artificiale per dare il tempo di garantirne la sicurezza. «I sistemi basati sull'intelligenza artificiale con intelligenza competitiva umana - si legge nella lettera - possono rappresentare seri rischi per la società e l'umanità. Potenti sistemi basati sull'intelligenza artificiale dovrebbero essere sviluppati solo quando saremo sicuri che il loro effetto sarà positivo e i rischi saranno gestibili». I firmatari hanno deciso di sottoscrivere l'appello dopo che la startup OpenAI di San Francisco ha rilasciato un nuovo modello basato ...

