Le colonnine Plenitude+Be Charge integrate su Porsche Charging Service

(Di mercoledì 29 marzo 2023) MILANO - Plenitude (Eni), attraverso la sua società controllata Be, eItalia hanno firmato un accordo di interoperabilità per incentivare la mobilità elettrica e gli spostamenti a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Tutti i punti di ricarica Be Charge saranno integrati nel servizio Porsche Charging Service. Previste anche delle t… - cinquewit : EMISSIONI ZERO Colonnine Plenitude+Be Charge disponibili su Porsche Charging Service a partire da oggi MILANO - Por… -

...e ricaricare la propria vettura presso tutte le...di visualizzare anche solo i punti di ricarica come quelli di+...anche solo i punti di ricarica come quelli diCharge ......riservate e ricaricare la propria vettura in tutte le...anche solo i punti di ricarica come quelli diCharge ......oltre i 14.000 puntiCharge , tecnologicamente avanzati, affidabili e diffusi su tutto il territorio nazionale. E la ricarica " promette la società " sarà "facile e veloce". Le...

Le colonnine Plenitude+Be Charge integrate su Porsche Charging ... Tiscali

Siglato l’accordo tra Porsche e Plenitude: le vetture elettriche del marchio si potranno collegare alle 14.000 colonnine in Italia Ora le Porsche si potranno ricaricare in tutti i 14.000 punti ...Plenitude, una società controllata da Eni ... occasione grazie alle infrastrutture tecnologicamente avanzate e affidabili disponibili, tra cui colonnine a corrente alternata e infrastrutture Fast e ...