La lezione dei maratoneti novantenni ai citoyen (Di mercoledì 29 marzo 2023) Alla maratona di Roma del 19 marzo scorso il calabrese Antonio Rao, 93 anni, ha stabilito il nuovo record mondiale per la sua categoria coprendo i 42,195 km in 6 ore 14 minuti e 44 secondi. Otto chilometri all’ora per sei ore. Per capirci: ha abbassato il magnifico e precedente record dell’ultranovantenne Ernest Van Leeuwen di oltre trenta minuti. Bon. Cazzate. Ma agli eroici citoyen della pensione da piccoli, fossi in Macron, io glielo farei sapere. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Alla maratona di Roma del 19 marzo scorso il calabrese Antonio Rao, 93 anni, ha stabilito il nuovo record mondiale per la sua categoria coprendo i 42,195 km in 6 ore 14 minuti e 44 secondi. Otto chilometri all’ora per sei ore. Per capirci: ha abbassato il magnifico e precedente record dell’ultranovantenne Ernest Van Leeuwen di oltre trenta minuti. Bon. Cazzate. Ma agli eroicidella pensione da piccoli, fossi in Macron, io glielo farei sapere.

