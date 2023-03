(Di mercoledì 29 marzo 2023) Sono passate soltanto due gare dall’inizio deldi Formula 1 e il teamha capito che c’è qualcosa che non va: la Sf-23 messa a disposizione di Charles Leclerc e Carlos Sainz non va bene. A dimostrare che l’auto fosse un flop sono le due prestazioni in Bahrain e in Arabia Saudita e le dimissioni del responsabile del veicolo David Sanchez subito dopo la gara di Sakhir. Inoltre, quanto accaduto con l’ala posteriore mono-pilone in Bahrain testimonia che inqualcosa non ha funzionato, e che sarà molto complesso cercare di raddrizzare tale situazione. Al fine di ridurre il gap già molto importante con la Red Bull, la decisione del team principalFrederic Vasseur sarebbe quella di cominciare a lavorare su una macchina nuova, da mettere in pista a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La Ferrari Sf-23 è un problema: rivoluzione della Rossa. Cambio a Mondiale in corso? - FormulaPassion : #F1: #Sainz spiega qual è il problema della #Ferrari #SF23 - BrunellaBettini : @spartanixsempre @Paolaprudente4 @GeorgeCiupilan Ma scusa ma Micol si sente una strafiga... Per cui che problema ha… - UfficialeY : RT @Corriere: Ferrari, perché va più lenta dell’anno scorso e come si può correggere il progetto - SimonTheWatcher : @Maualt79 @antorendina @PieroLadisa Purtroppo il problema di tanti fan di Alonso è che credono che il loro idolo si… -

Ma ilè come sto io rispetto a questa cosa. La medicina ha fatto finire l'epoca dell'alone ... cantante e batterista della Premiata Forneria Marconi, e la madre è la manager Anita. ...Altro non piccolo: la primavera e la stagione in cui vengono gettate le basi del progetto successivo e pertanto la, gia in affanno per gestire il 2023, deve ora cominciare a ...La, si dice, ha unche nasce dal fondo e per questo ne dovrebbe arrivare un nuovo. Forse verrà rivista anche la sospensione posteriore, alla ricerca di una maggiore stabilità nella ...

Ferrari: il problema è il porpoising. Il progetto va cambiato Quali aggiornamenti Corriere della Sera

Altro non piccolo problema: la primavera e la stagione in cui vengono gettate le basi del progetto successivo e pertanto la Ferrari, gia in affanno per gestire il 2023, deve ora cominciare a giocare ...Sebbene il provvedimento sembri sbagliato proprio nella sua concezione, c’è comunque una bella differenza tra possedere una Ferrari di 40 anni fa ... A parte questo il problema principale è che ci ...