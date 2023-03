John Wick 4: la scena post credit spiegata nel dettaglio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Come vedremo in questa spiegazione della scena post-credit di John Wick 4, l’iconica saga di John Wick non ha alcuna intenzione di fermarsi. Al botteghino e non solo. Sì, perché il finale dell’ultimo film del franchise lascia aperti scenari futuri molto interessanti. Subito dopo i titoli di coda vediamo il personaggio di Caine (interpretato da Donnie Yen) camminare libero per le strade del Giappone. L’uomo ha dei fiori in mano e sta per riabbracciare sua figlia. Il personaggio, come raccontato dal finale del film, ha ottenuto la sua libertà dopo uno scontro durissimo con lo stesso John Wick. Ma se quel duello lasciava ben sperare per il futuro di Caine, la scena ... Leggi su screenworld (Di mercoledì 29 marzo 2023) Come vedremo in questa spiegazione delladi4, l’iconica saga dinon ha alcuna intenzione di fermarsi. Al botteghino e non solo. Sì, perché il finale dell’ultimo film del franchise lascia apertiri futuri molto interessanti. Subito dopo i titoli di coda vediamo il personaggio di Caine (interpretato da Donnie Yen) camminare libero per le strade del Giappone. L’uomo ha dei fiori in mano e sta per riabbracciare sua figlia. Il personaggio, come raccontato dal finale del film, ha ottenuto la sua libertà dopo uno scontro durissimo con lo stesso. Ma se quel duello lasciava ben sperare per il futuro di Caine, la...

