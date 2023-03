“Infezione respiratoria”. Bollettino su Papa Francesco: resta in ospedale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Preoccupazione per Papa Francesco, che oggi pomeriggio è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma perché «nei giorni scorsi ha lamentato alcune difficoltà respiratorie per effettuare alcuni controlli medici. L'esito degli stessi ha evidenziato un'Infezione respiratoria, esclusa l'Infezione da Covid 19, che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera», come fa sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il Papa giunto è giunto in ospedale in ambulanza in seguito ad un malore dopo la consueta udienza del mercoledì, mentre si trovava nella sua abitazione di Santa Marta. Papa Francesco è stato immediatamente sottoposto a una tac al torace, che avrebbe dato esito negativo. Un ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Preoccupazione per, che oggi pomeriggio è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma perché «nei giorni scorsi ha lamentato alcune difficoltà respiratorie per effettuare alcuni controlli medici. L'esito degli stessi ha evidenziato un', esclusa l'da Covid 19, che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera», come fa sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Ilgiunto è giunto inin ambulanza in seguito ad un malore dopo la consueta udienza del mercoledì, mentre si trovava nella sua abitazione di Santa Marta.è stato immediatamente sottoposto a una tac al torace, che avrebbe dato esito negativo. Un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Infezione respiratoria, Papa Francesco resterà in ospedale per alcuni giorni. 'Un dolore al petto mentre era a Sant… - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Agenzia_Ansa : 'L'esito dei controlli medici effettuati a papa Francesco hanno evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa l'in… - Trastaman2 : RT @dottorbarbieri: ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - JSemiseria : #PapaFrancesco, Santa Sede: “Infezione respiratoria, resterà in ospedale per alcuni giorni”. Ancora terapia invece… -