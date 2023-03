Hugh Grant: "Quentin Tarantino ha proibito i cellulari sul set e le persone scop**o. Così mi è stato detto" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Secondo Hugh Grant, l'abolizione dei cellulari sui set favorirebbe il contatto umano, anche di tipo sessuale, come accadrebbe sui set dei film di Quentin Tarantino. La nuova battaglia per la civiltà di Hugh Grant? Abolire i cellulari sul set dei film per favorire il sesso, un po' come accade sui set di Quentin Tarantino secondo il divo inglese. Durante la sua apparizione nello show di Stephen Colbert, la star di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, da domani nei cinema italiani, ha affermato di ritenere che i set cinematografici siano "strani" perché le persone non sono Così vicine come una volta. "Sai, ai vecchi tempi, alla fine della seconda settimana, tutti si ubriacavano la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 marzo 2023) Secondo, l'abolizione deisui set favorirebbe il contatto umano, anche di tipo sessuale, come accadrebbe sui set dei film di. La nuova battaglia per la civiltà di? Abolire isul set dei film per favorire il sesso, un po' come accade sui set disecondo il divo inglese. Durante la sua apparizione nello show di Stephen Colbert, la star di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, da domani nei cinema italiani, ha affermato di ritenere che i set cinematografici siano "strani" perché lenon sonovicine come una volta. "Sai, ai vecchi tempi, alla fine della seconda settimana, tutti si ubriacavano la ...

