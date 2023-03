Empoli, Corsi: "Sono felice per il Napoli, complimenti alla società" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", di seguito le sue parole: “Sono felice per il Napoli, vedo che avete abbandonato la scaramanzia, ma da sportivo ancora non ce la faccio. Questa è una squadra che può fare 100 punti in campionato, senza tralasciare i successi che potrebbero arrivare in Champions. Spalletti si è sempre voluto evolvere nella ricerca dei meccanismi che permettano di crescere il singolo ed il gruppo. E’ un maniacale nel lavoro, ma non trascuriamo il lavoro di Giuntoli e del suo staff perché ha tolto gli attori rimpiazzandoli con calciatori pazzeschi. Credo che i giovani crescano se giocano e fanno esperienza. Ho grande stima per Mancini, avrà le sue motivazioni nel dire certe cose. Magari li guarda negli occhi e ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Fabrizio, presidente dell', è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", di seguito le sue parole: “per il, vedo che avete abbandonato la scaramanzia, ma da sportivo ancora non ce la faccio. Questa è una squadra che può fare 100 punti in campionato, senza tralasciare i successi che potrebbero arrivare in Champions. Spalletti si è sempre voluto evolvere nella ricerca dei meccanismi che permettano di crescere il singolo ed il gruppo. E’ un maniacale nel lavoro, ma non trascuriamo il lavoro di Giuntoli e del suo staff perché ha tolto gli attori rimpiazzandoli con calciatori pazzeschi. Credo che i giovani crescano se giocano e fanno esperienza. Ho grande stima per Mancini, avrà le sue motivazioni nel dire certe cose. Magari li guarda negli occhi e ...

