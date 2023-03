(Di mercoledì 29 marzo 2023)quest’anno è stata una delle vere protagoniste del Festival di. L’imprenditrice digitale, i suoi gioielli, agli abiti con i relativi messaggi, il monologo e i rumor con il marito, hanno fatto discutere e attirato l’attenzione del pubblico.sarebbe così fiero del lavoro fatto dalla, da rivolerla al suo fianco al Festival di. Stando a quello che si legge sul settimanale Chi, nelle Chicche di Gossip, il noto presentatore avrebbe giàtoper parlarle di un suo possibile comeback al Teatro Ariston. Al momento però pare che Mrs Ferragnez sia più orientata per il no. “corteggia. Per il prossimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Amadeus richiama Chiara Ferragni per Sanremo 2024: “Per tutte le 5 serate” -

Evochiamo il mondo dei sogni e degli incubi con un'estetica chel'universo del cinema muto"... È un film muto di WolfgangMozart, per così dire!'; chiosa Paul Barrit: "È una storia d'...E ancora le grafiche, il logo della Rtv San Marino chequello della Rai, la cover di Let ... Lo immagino diventare un feudo in aperto contrasto con il Sanremo di, in cui il tentativo di ......e Morandi su una presunta pubblicità occulta ad Instagram. Ma non è finita per un festival ...o un artista simuli un rapporto sessuale esplicito durante una manifestazione canora che...