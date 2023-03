Voli cancellati per il Covid, come usare i voucher in scadenza (Di martedì 28 marzo 2023) Secondo le stime, le compagnie aeree europee hanno un vero e proprio tesoro tra le mani: varrebbero infatti circa 4 miliardi i voucher emessi durante la pandemia per rimborsare i clienti a causa delle restrizioni per il virus e non ancora utilizzati. La scadenza di molti di questi buoni è prevista quest'anno Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 marzo 2023) Secondo le stime, le compagnie aeree europee hanno un vero e proprio tesoro tra le mani: varrebbero infatti circa 4 miliardi iemessi durante la pandemia per rimborsare i clienti a causa delle restrizioni per il virus e non ancora utilizzati. Ladi molti di questi buoni è prevista quest'anno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Voli cancellati per il Covid, come usare i voucher in scadenza - MarcelHolmes3 : #Heathrow ha annunciato che alcuni voli in partenza ed arrivo verso le destinazioni domenicali e pasquali del 25 e… - _Erika_1997 : @ElisaDeiRossi Ci sono stati molto ritardi e voli cancellati..purtroppo ti dico, aspettati di tutto!! Spero però ch… - TarassFeett : RT @euronewsit: La Germania si è svegliata lunedì in un diffuso caos dei viaggi, dopo che due dei più grandi sindacati dei trasporti del Pa… - nespoli50 : RT @UGLConf: CONTAGIO SOCIALE Germania in blocco: sciopero di 24 ore. EVG e Ver.di chiedono aumenti superiori al 10%. Voli cancellati a Fra… -