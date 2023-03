The White Lotus 3 a quanto pare avrà come location la Thailandia (Di martedì 28 marzo 2023) La seconda stagione di The White Lotus si è appena conclusa, ma il pubblico è già affamato di nuovi episodi. Un terzo appuntamento con la serie ci sarà: è stato ufficialmente confermato dalla HBO e dal creatore dello show Mike White, che ha dato qualche indizio su dove potrebbe essere il suo prossimo resort di lusso, ma anche sui temi che la serie affronterà. Quale sarà la location di The White Lotus 3? Se la prima stagione ci ha portato alle Hawaii e la seconda nei palazzi storici d'Italia, la prossima potrebbe implicare un viaggio più lungo, a est. In una clip che ripercorre l'esplosivo e sorprendente finale di stagione, Mike White ha elencato i dettagli del suo processo decisionale: «La prima stagione ha messo in risalto i soldi, la seconda il sesso. Penso che la ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 marzo 2023) La seconda stagione di Thesi è appena conclusa, ma il pubblico è già affamato di nuovi episodi. Un terzo appuntamento con la serie ci sarà: è stato ufficialmente confermato dalla HBO e dal creatore dello show Mike, che ha dato qualche indizio su dove potrebbe essere il suo prossimo resort di lusso, ma anche sui temi che la serie affronterà. Quale sarà ladi The3? Se la prima stagione ci ha portato alle Hawaii e la seconda nei palazzi storici d'Italia, la prossima potrebbe implicare un viaggio più lungo, a est. In una clip che ripercorre l'esplosivo e sorprendente finale di stagione, Mikeha elencato i dettagli del suo processo decisionale: «La prima stagione ha messo in risalto i soldi, la seconda il sesso. Penso che la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarioManca : #TheWhiteLotus 3 sarà in Thailandia. Ecco cosa sappiamo: - badtasteit : #TheWhiteLotus: la stagione 3 sarà ambientata in Thailandia - bristoldo : RT @ciakmag: Ora attendiamo solo l'annuncio del cast! #TheWhiteLotus ?? - rikcristil : RT @dituttounpop: Le ultime notizie dalle #serietv The White Lotus 3 arriva in Thailandia Jessica Chastain in The Savant Kurt Sutter lavora… - dituttounpop : Le ultime notizie dalle #serietv The White Lotus 3 arriva in Thailandia Jessica Chastain in The Savant Kurt Sutter… -

The White Lotus: La stagione 3 sarà ambientata in Thailandia Si era parlato tanto di Asia già subito dopo la fine della seconda stagione di The White Lotus e ora sembra confermato: la terza stagione della serie antologica di Mike White , vincitrice di ben 10 Emmy, sarà ambientata in Thailandia . Lo svela Variety citando diverse fonti ... The White Lotus: la stagione 3 sarà ambientata in Thailandia La stagione 3 di The White Lotus sarà ambientata in Thailandia , in un nuovo hotel lussuoso. LEGGI: Jennifer Coolidge contro i Kaiju, in un servizio fotografico diretto dai Daniels LEGGI: HBO: Casey Bloys conosce i ... Il processo a Gwyneth Paltrow è il miglior meme della stagione Se nella prima stagione di The White Lotus il personaggio di Connie Britton, la guru - imprenditrice ramo lifestyle, sembrava del tutto ispirato a Paltrow, ecco: questo è esattamente lo spin - off ... Si era parlato tanto di Asia già subito dopo la fine della seconda stagione diLotus e ora sembra confermato: la terza stagione della serie antologica di Mike, vincitrice di ben 10 Emmy, sarà ambientata in Thailandia . Lo svela Variety citando diverse fonti ...La stagione 3 diLotus sarà ambientata in Thailandia , in un nuovo hotel lussuoso. LEGGI: Jennifer Coolidge contro i Kaiju, in un servizio fotografico diretto dai Daniels LEGGI: HBO: Casey Bloys conosce i ...Se nella prima stagione diLotus il personaggio di Connie Britton, la guru - imprenditrice ramo lifestyle, sembrava del tutto ispirato a Paltrow, ecco: questo è esattamente lo spin - off ... The White Lotus: La stagione 3 sarà ambientata in Thailandia ComingSoon.it The White Lotus: La stagione 3 sarà ambientata in Thailandia Il creatore Mike White vola in Asia per il terzo capitolo della premiatissima serie antologica ambientata in un resort di lusso: ecco le nuove anticipazioni. Si era parlato tanto di Asia già subito ... The White Lotus 3, trovata la location asiatica della nuova stagione I resort Four Seasons della Thailandia, di fatto, sono distribuiti tra città, campagna, giungla e spiaggia, offrendo a White un’ampia gamma di ambientazioni con cui giocare, specialmente per una ... Il creatore Mike White vola in Asia per il terzo capitolo della premiatissima serie antologica ambientata in un resort di lusso: ecco le nuove anticipazioni. Si era parlato tanto di Asia già subito ...I resort Four Seasons della Thailandia, di fatto, sono distribuiti tra città, campagna, giungla e spiaggia, offrendo a White un’ampia gamma di ambientazioni con cui giocare, specialmente per una ...