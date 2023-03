Stiles tornerà a far parte del mondo di Teen Wolf? Le sue parole

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 28 marzo 2023) Ci sono serie tv che restano nel cuore degli spettatori per molti anni.è una di queste. Il successo raggiunto è stato così spettacolare da aver spinto i produttori a realizzare un sequel. Il film, disponibile su Paramount+, a partire dal 23 Febbraio 2023, ha dovuto fare a meno di uno dei volti più iconici del franchise:. L’attore, in un’intervista per Extra TV, è tornato a parlare dell’argomento. Dylan O’ Brien ha ammesso di non sapere cosa gli riserverà il futuro. Non può escludere, totalmente, la possibilità che torni a fardi quelche, per tanto tempo, ha rappresentato la sua casa. In futuro, infatti, potrebbero esserci altri progetti legati al titolo originale: Per quanto riguarda il futuro, non so quali siano i piani oltre questo film. So di non farne ...