Pirlo alla Gazzetta dello Sport: “Juve? Certo che tornerei. Fagioli può essere il mio erede” (Di martedì 28 marzo 2023) Andrea Pirlo ha concesso una lunga intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, affrontando tanti temi d’attualità calcistica. A partire, ovviamente dalla sua stagione in Turchia, dove allenata il Karagümrük: “La squadra è nona, con una gara in meno. Abbiamo il terzo attacco del campionato e Borini ha segnato 15 reti. Sono soddisfatto, ho tanti giovani in crescita, i giocatori ora si divertono”, afferma il tecnico, che ha anche vissuto da vicino il terribile sisma di febbraio: “Troppi morti, tante famiglie nel lutto. Mesi tristi, ma si rialzeranno”. Sul futuro, però, Pirlo non si sbilancia: “Mi è stato offerto il rinnovo, ma preferisco parlarne a fine stagione. La Serie A? È casa mia, ma le esperienze tra Usa e Turchia mi confermano che è importante guardarsi intorno, ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Andreaha concesso una lunga intervista all’edizione odierna della, affrontando tanti temi d’attualità calcistica. A partire, ovviamente dsua stagione in Turchia, dove allenata il Karagümrük: “La squadra è nona, con una gara in meno. Abbiamo il terzo attacco del campionato e Borini ha segnato 15 reti. Sono soddisfatto, ho tanti giovani in crescita, i giocatori ora si divertono”, afferma il tecnico, che ha anche vissuto da vicino il terribile sisma di febbraio: “Troppi morti, tante famiglie nel lutto. Mesi tristi, ma si rialzeranno”. Sul futuro, però,non si sbilancia: “Mi è stato offerto il rinnovo, ma preferisco parlarne a fine stagione. La Serie A? È casa mia, ma le esperienze tra Usa e Turchia mi confermano che è importante guardarsi intorno, ...

