Nuovo Renault Espace Stesso Dna | nuova generazione

Espace 2023 : ilgrande veicolo a 5 o 7 posti diventa un SUV dal design atletico ed elegante, intriso di sportività nell' allestimento Esprit Alpine . Fedele al suo dna di grande veicolo,...E oggi la Casa è pronta a svelare la ilEspace, il grande veicolo a 5 o 7 posti, nato per rafforzare l'offensiva del brand nei segmenti C e D. Prima rivoluzionario e poi visionario, ...Espace è un veicolo importante per garantire e confermare la crescita del nostro mix. Ha lo stesso DNA delle cinque generazioni precedenti per il look alto di gamma, il comfort, l'...

Oggi, nuovo Espace diventa un SUV dal design atletico ed elegante, intriso di sportività nell'allestimento Esprit Alpine. Fedele al suo DNA di grande veicolo a 5 o 7 posti, è tuttora il modello più ...