Napoli, Kvara titolare contro la Norvegia: sfida un compagno (Di martedì 28 marzo 2023) Georgia (3-5-2) - Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Tabidze; Kakabadze, Davitashvili, Kvekveskiri, Aburjania, Azarov; Mikautadze, Kvaratskhelia. Norvegia (4... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) Georgia (3-5-2) - Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Tabidze; Kakabadze, Davitashvili, Kvekveskiri, Aburjania, Azarov; Mikautadze,tskhelia.(4...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Non so se riuscite a capire cosa ci sta regalando (parlo a chi ama il calcio) il #Napoli quest’anno. Azioni da gol… - CB_Ignoranza : - Miglior attacco - Miglior difesa - Capocannoniere - Miglior assistman - +21 sulla seconda. Il Napoli domina… - CB_Ignoranza : L’amore ai tempi del Napoli di Kvara e Osi ?? [?? FB: Ultimi Romantici] #Napoli #Kvaratskhelia #Osimhen - metapapero : RT @sempreciro: Un mio collega è stato a Napoli per il we ma è rimasto molto deluso. Lui è romanista ed ha 2 figli, di 9 e 6 anni che, affa… - ilmionapoli : Nani: “Kvara e Kim sono due colpi di mercato dei quali se ne parlerà per anni” -