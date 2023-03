Mosca: 'Coinvolgimento diretto Germania in conflitto'. Testati missili antinave in Mar del Giappone (Di martedì 28 marzo 2023) La Germania svolge un ruolo attivo nel "pompare armi l'Ucraina" e ciò "aumenta il suo Coinvolgimento diretto e indiretto nel conflitto ". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 28 marzo 2023) Lasvolge un ruolo attivo nel "pompare armi l'Ucraina" e ciò "aumenta il suoe innel". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucio22673283 : Mosca: 'Coinvolgimento diretto della Germania nel conflitto'. Segui la diretta sulla guerra in Ucraina - GHERARDIMAURO1 : RT @Radio1Rai: #Russia Esercitazioni militari nel Mar del #Giappone. Lanciati missili anti-nave supersonici. #Mosca parla di “successo”. Il… - MinnilluGRATIS : RT @TgLa7: 'La decisione di Berlino di aumentare l'assistenza a Kiev non è di buon auspicio'. Commenta così Peskov l'arrivo dei primi tank… - TgLa7 : 'La decisione di Berlino di aumentare l'assistenza a Kiev non è di buon auspicio'. Commenta così Peskov l'arrivo de… - LumsaNews : Arrivati dalla Germania a Kiev i primi 18 tank Leopard. Mosca accusa: 'Coinvolgimento diretto nel conflitto'. Di A… -