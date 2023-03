Maignan | super parata con la Francia L’Equipe lo esalta | “Spider-Mike”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rjollat : RT @DavideDelGallo: @GreenPass92 @xMarkness__ Il valore assoluto di MAIGNAN è più alto degli altri due…ovviamente non potrà mai fare la car… - MileTrecarichi : Ho visto adesso la super parata di Magic Mike #Maignan con la Francia. Irreale ?? - milansette : Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: super Maignan salva la Francia - allmilanit : ??In Francia esaltano il super Mike #Maignan! - CarmineFebo666 : RT @saIva___: Io al super intervento di Maignan -

Ottiene un successo anche la Francia (1 - 0 in casa dell'Irlanda e primo posto nel gruppo B) conautore di una clamorosa parata, mentre l'Olanda si rialza grazie a unDumfries, autore ...Sugli sviluppi di un calcio d'angolo,è statoreattivo ed è volato come un gatto a togliere la palla diretta in rete. Mani nei capelli per i tifosi irlandesi.Girone F:Lukaku affonda la Svezia . Girone G: ok Serbia, Kostic e Vlahovic decisivi . Girone ... Il milanistasi è messo in luce parando un rigore a Depay. Nell'altra partita del gruppo ...

Qualificazioni Europei 2024 - Maignan super, guarda il video della sua parata al 90' di Irlanda-Francia Eurosport IT

Un Maignan da triplo otto. In una parola, decisivo. Perché quando ti aspetti Mbappé oppure Griezmann, o al limite Giroud, a fare tutta le differenza invece è “Spider Mike”, come l’ha battezzato ...È stata indubbiamente una grandissima prestazione quella vista a Dublino contro l’Irlanda da parte del portiere del Milan Mike Maignan, che con un super intervento ha dato la possibilità alla Francia ...