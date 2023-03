Highlights Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna 111-80 | basket Eurolega 2022 2023 VIDEO

(Di martedì 28 marzo 2023) GlidiTel, match valevole per la trentunesima giornata dell’di, in cui la compagine israeliana si è imposta nei confronti della squadra guidata da Sergio Scariolo mediante il punteggio di 111-80. In virtù di questo successo la squadra padrona di casa consolida il proprio piazzamento in zona playoff, mentre gli emiliani sono costretti a dire addio al sogno di qualificarsi alla post season della rassegna continentale Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Eurolega, Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna 111-80: gli highlights: La squadra di Scariolo mai in partita in Israele:… - Dario_Melli : Eurolega, Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna 111-80: gli highlights - RassegnaZampa : #Basket #Euroleague Brown e Baldwin trascinano il Maccabi: Asvel k.o. e playoff sempre più vicini -

Nella gara della 30ª giornata di Eurolega, ilTel - Aviv vince in casa dell'Asvel per 67 - 85. Guarda il video con glidel ...Guarda glidi- Baskonia 93 - 79: per Wade Baldwin 24 punti e 31 di ...Sconfitta pesante per l'Efes due volte campione d'Europa: a Istanbul ilprosegue la sua marcia da playoff giocando un primo tempo stellare ...

Eurolega, Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna 111-80: gli highlights Sky Sport

Una sconfitta pesante per la Virtus Bologna. Questo è il responso severo della Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv: il Maccabi rifila un pesante +31 ai bolognesi, incapaci per tutto il match di mostrarsi ...Nonostante le proteste in Israele, Scariolo e la sua squadra sono arrivati a Tel Aviv dove stasera alle ore 18:00 saranno ospiti del Maccabi, reduci da quattro vittorie di fila e a caccia di un altro ...