Giornata per la consapevolezza sull’endometriosi | Montecitorio illuminato di giallo

ROMA – In occasione della "Giornata per la consapevolezza sull'endometriosi", promossa dall'Associazione A.L.I.C.E. Odv – Endomarch Team Italy, prevista oggi, 28 marzo, la facciata di Palazzo Montecitorio viene illuminata di colore giallo dalle ore 20 alle ore 1:00 del 29 marzo. E' quanto fa sapere, attraverso una breve nota, l'ufficio stampa della Camera dei Deputati.

