Francia | allerta massima per le nuove proteste in piazza contro la riforma delle pensioni | mobilitati oltre 5mila poliziotti Tornano al lavoro i netturbini di Parigi

(Di martedì 28 marzo 2023) Al 23esimo giorno consecutivo di scioperi il sindacato francese Cgt proclama lo stop dello sciopero dei, a partire da domani 28 marzo.inizierà a riprendersi e a smaltire le7 mila tonnellate di rifiuti rimasti a terra in queste settimane, a seguito dello scoppioladi Emmanuel Macron. La capitale è attualmente una discarica a cielo aperto, con montagne di spazzatura ai lati di ogni strada. «Abbiamo bisogno di ridiscutere con i responsabili della filiera rifiuti e smaltimento del comune diper ripartire con uno sciopero ancora più forte», fa comunque sapere il sindacato ai dipendenti. Per il momento, però, ci sono più ...

Decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni La Francia scende ancora in piazza per la decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni. È una nuova giornata di proteste, ma anche di sciopero generale con blocchi e disagi.

I manifestanti sono partiti da place de la Republique e ragiungeranno place de la Nation. Allerta per timori di scontri, migliaia i poliziotti schierati.La Francia scende ancora in piazza per la decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni, dopo che il governo del presidente, Emmanuel Macron, l'ha approvata senza il voto ...