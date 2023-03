Deutsche Bank | ipotesi di una scommessa sui cds dietro il crollo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : A differenza di CS, Deutsche Bank vanta solidi profitti. Cospicui anche i cuscinetti di liquidità e capitale. Occhi… - LaVeritaWeb : Dopo il caso Deutsche Bank il presidente Bce ha parlato di flessibilità nel rialzo dei tassi. - MarcelloFoa : Il Mes può davvero salvare Deutsche Bank? - La risposta è no e lo spiega benissimo Liturri?? - ArcaduAngelo : RT @Anna302478978: MES, in arrivo la tempesta perfetta: pronta la norma per salvare le banche tedesche coi nostri SOLDI La Germania ha i c… - 73rv : RT @LaVeritaWeb: Dopo il caso Deutsche Bank il presidente Bce ha parlato di flessibilità nel rialzo dei tassi. -

Le authority hanno individuato un'operazione sui credit default swap diche potrebbe aver scatenato, venerdì scorso, il crollo in Borsa della banca. Si tratterebbe, riporta Bloomberg, di una scommessa da 5 milioni di euro sul debito junior. I regolatori ...Contrastata Wall Street, Nasdaq in calo con rendimenti Treasury in rialzo. Si allentano le tensioni sul settore bancario dopo il rimbalzo die l'acquisto degli asset della statunitense Svb da parte di First Citizens. L'euro sale oltre 1,08 contro il biglietto verde (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono in ...Le ultime di Derivati, asset illiquidi, redditività: cosìè finita nel mirino del mercato di Isabella Bufacchi Via della Seta, così la Cina è riuscita ad "avvolgere" il mondo in un ...

Deutsche bank fa ancora paura RaiNews

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Le authority hanno individuato un'operazione sui credit default swap di Deutsche Bank che potrebbe aver scatenato, venerdì scorso, il crollo in Borsa della banca. Si ...L’ultima della serie è il gigante tedesco Deutsche Bank, il cui titolo ieri ha chiuso in calo dell’8,53% a 8,54 euro, dopo aver perso fino al 15% nel corso della giornata. Non tanto meglio Commerzbank ...