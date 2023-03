Allarme degli amministratori a Parco Leonardo, liquami fognari in strada (Di martedì 28 marzo 2023) Fiumicino – “Ancora un fermo alle stazioni di sollevamento Acea nell’area pedonale di Parco Leonardo. Il fatto che Acea non manutenga con costanza le stazioni di sollevamento fognario nella zona di Parco Leonardo è fatto acclarato dai vari contenziosi (sempre con esito vittorioso per i condomini) ma adesso la misura è colma”. E’ quanto si legge da una nota firmata dagli amministratori condominiali Fabio Raiola, Michele Giorgini ed Andrea Ficociello. “Il fermo delle stazioni 5 e 7 su via Portuense – aggiungono – sta cagionando danni ambientali notevoli con percolamento di liquame (a causa del conseguente sovraccarico delle condotte fognarie aeree) praticamente in quasi tutto il comprensorio cd Athena”. “Evidenziamo che nonostante la prima diffida di sabato scorso e la ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 marzo 2023) Fiumicino – “Ancora un fermo alle stazioni di sollevamento Acea nell’area pedonale di. Il fatto che Acea non manutenga con costanza le stazioni di sollevamentoo nella zona diè fatto acclarato dai vari contenziosi (sempre con esito vittorioso per i condomini) ma adesso la misura è colma”. E’ quanto si legge da una nota firmata daglicondominiali Fabio Raiola, Michele Giorgini ed Andrea Ficociello. “Il fermo delle stazioni 5 e 7 su via Portuense – aggiungono – sta cagionando danni ambientali notevoli con percolamento di liquame (a causa del conseguente sovraccarico delle condottee aeree) praticamente in quasi tutto il comprensorio cd Athena”. “Evidenziamo che nonostante la prima diffida di sabato scorso e la ...

