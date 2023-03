A Parigi 2024 atleti russi e bielorussi ammessi ma senza bandiera (Di martedì 28 marzo 2023) AGI - Sono durate circa quattro mesi le consultazioni con tutte le parti interessate del Movimento Olimpico per 'esplorare' un percorso finalizzato alla riammissione alle competizioni internazionali degli atleti con passaporto russo o bielorusso che erano sospesi dal 28 febbraio dello scorso anno a seguito dell'invasione militare di Mosca in Ucraina durante il periodo di tregua olimpica. Quanto deciso oggi a Losanna dall'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale è stato un piccolo passo in uno scenario geopolitico internazionale difficile e intricato. Gli atleti russi e bielorussi potranno ritornare a gareggiare in forma neutrale e individuale - sono escluse le squadre nazionali dei due Paesi - con l'obiettivo di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024 e successivamente per ... Leggi su agi (Di martedì 28 marzo 2023) AGI - Sono durate circa quattro mesi le consultazioni con tutte le parti interessate del Movimento Olimpico per 'esplorare' un percorso finalizzato alla riammissione alle competizioni internazionali deglicon passaporto russo o bielorusso che erano sospesi dal 28 febbraio dello scorso anno a seguito dell'invasione militare di Mosca in Ucraina durante il periodo di tregua olimpica. Quanto deciso oggi a Losanna dall'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale è stato un piccolo passo in uno scenario geopolitico internazionale difficile e intricato. Glie bielopotranno ritornare a gareggiare in forma neutrale e individuale - sono escluse le squadre nazionali dei due Paesi - con l'obiettivo di qualificarsi per le Olimpiadi die successivamente per ...

