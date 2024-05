Playoff NBA 2024 | Cleveland e Dallas vincono gara-2 e ribaltano il fattore campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo aver perso nettamente la prima partita, iCavaliers e iMavericks si prendono-2, superando rispettivamente i Boston Celtics e gli Oklahoma City Thunder. Le due serie sono ora sull’1-1 e si spostano in Ohio ed in Texas con la possibilità per Cavs e Mavs di sfruttare il. Succede tutto nel secondo tempo tra Boston e. Le due squadra hanno chiuso in parità all’intervallo, poi gli ospiti hanno trovato l’allungo decisivo tra terzo e quarto quarto, chiudendo alla fine con un perentorio 118-94. Addirittura i tifosi dei Celtics fischiano la squadra, totalmente crollata sotto i colpi di uno strepitoso Donavan Mitchell, che segna 16 dei suoi 29 punti finali proprio nel terzo quarto. Fondamentali peranche la doppia ...