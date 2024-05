Tennis - super Passaro Va al secondo turno degli Internazionali

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un grande Francescosi regala ild’Italia. Con tanta grinta, ilta perugino conquista per la prima volta ilal Foro Italico, nonostante lo stress per una partita spalmata su due giorni a causa della pioggia.ha conquistato il Pietrangeli, battendo con il punteggio di 6-7 (3) 7-5 7-6 (7) il francese Arthur Rinderknech (n.73 del ranking) nel primod’Italia 2024. Dopo una serata di pioggia mercoledì, il sole ha accolto il successo dell’italiano che ora affronterà l’olandese Tallon Griekspoor (n.23).

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Gigante-Cerundolo , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Torna in campo il tennista azzurro, che dopo aver vinto all’esordio il derby con Zeppieri proverà a ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Atmane , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Tutto pronto per il debutto dell’unico italiano accreditato di una testa di serie, reduce dalla finale ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Fognini-Fritz , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Meno di 24 ore dopo l’esordio vincente contro Evans, Fabio torna in campo per il suo secondo match al Foro ...

tennis, internazionali: nardi al secondo turno - tennis, internazionali: nardi al secondo turno - Luca Nardi si qualifica per il secondo turno del Masters di Roma agli Internazionali di tennis di Roma. L'azzurro supera con un doppio 6-4 il tedesco ...

Diretta Internazionali d’Italia 2024 Roma/ Musetti Atmane streaming video tv: il secondo turno! (10 maggio) - Diretta Internazionali d’Italia 2024 Roma/ Musetti Atmane streaming video tv: il secondo turno! (10 maggio) - È il giorno di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2024 Roma: venerdì 10 maggio, con inizio dei match come sempre alle ore 11:00, il Foro Italico spalanca le sue porte sulle partite del ...

ATP Roma, l’esordio di Lorenzo Musetti al Foro Italico. Darderi per la rivincita contro Navone - ATP Roma, l’esordio di Lorenzo Musetti al Foro Italico. Darderi per la rivincita contro Navone - Giornata di secondo turno a Roma e si spera che la pioggia non arrivi nuovamente a rompere le uova nel paniere. Caldo e freddo in questi giorni al Foro ...