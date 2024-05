Sacchi | Ancelotti è bravo perché è un ragazzo che ha pazienza - che ha passione per il suo lavoro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2024) Arrigosulle pagine della Gazzetta dello sport si lanci nell’elogio di Carlo. Non che il mister ne abbia bisogno, maracconta la loro telefonata di ieri mattina, dopo la qualificazione alle sesta finale di Champions per il tecnico emiliano. “Sei volte non sono mica poche: quattro le ha vinte, due con il Milan e due con il Real Madrid; una l’ha persa, con i rossoneri; e una se la giocherà a Londra contro il Borussia Dortmund. Ne ha fatta parecchia di strada e ha dimostrato a tutti, anche a chi lo considerava in parabola discendente dopo l’esperienza non positiva con il Napoli, che è ancora tra i migliori allenatori del mondo. Sapete, Carlo?è unche ha, che haper ...