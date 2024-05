Immigrazione - il mondo rosa del Pd e la realtà color sangue

(Di venerdì 10 maggio 2024) Non saremmo sicurissimi del fatto che gli italiani, l'altra sera, si siano particolarmente emozionati sentendo Elly Schlein che invitava tutti a usare «i nostri corpi» per «fare muro» contro la riforma costituzionale di Giorgia Meloni. Ecco, poche ore dopo quella infelice e retorica sparata, il corpo – nel senso del corpo vero, non metaforico – di un 35enne viceispettore della Polizia è stato ripetutamente colpito a Milano dalle coltellate inferte da un criminale, un irregolare marocchino. È doloroso ma necessario partire esattamente da qui: dall'incommensurabile distanza tra la farsa e una tragedia, tra parole dette a vanvera e unadoloe insanguinata, tra chi evoca con troppa superficialità contrapposizioni insensate e le estremizza per farne una chiassata politica e chi invece, da servitore dello stato, nello squallore e nel tremendo ...

