Il Rosso e il Blu Festival - un’unione di innovazione e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 10 maggio 2024) Stezzano. Ritorna con la seconda edizione “Ile il Blu” – manifestazione nata sotto il segno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e promossa da due poli tecnologici di spicco, Csmt e Kilometro– confermando e rafforzando l’unione delle due città nel 2024. L’evento, che si terrà il 21, 23 e 30 maggio, mira a raccogliere e valorizzare le energie di un territorio straordinario, quello di Brescia e Bergamo, per plasmare un futuro sostenibile, arricchito dall’azione culturale che agisce come catalizzatrice di visioni in ambiti quali scienza, tecnologia, arte, ecologia ed etica. “Il logo non è stata una scelta causale: ilper Kilometroe il blu per Csmt – sottolinea Salvatore Majorana, direttore Kilometro-. Nella grafica questi ...