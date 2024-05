Capezzone | la realtà sui migranti che il Pd non vede

(Di venerdì 10 maggio 2024) Non saremmo sicurissimi del fatto che gli italiani, l'altra sera, si siano particolarmente emozionati sentendo Elly Schlein che invitava tutti a usare «i nostri corpi» per «fare muro» contro la riforma costituzionale di Giorgia Meloni. Ecco, poche ore dopo quella infelice e retorica sparata, il corpo – nel senso del corpo vero, non metaforico – di un 35enne viceispettore della Polizia è stato ripetutamente colpito a Milano dalle coltellate inferte da un criminale, un irregolare marocchino. È doloroso ma necessario partire esattamente da qui: dall'incommensurabile distanza tra la farsa e una tragedia, tra parole dette a vanvera e unadolorosa e insanguinata, tra chi evoca con troppa superficialità contrapposizioni insensate e le estremizza per farne una chiassata politica e chi invece, da servitore dello stato, nello squallore e nel tremendo pericolo notturno di ...

Ultimo aggiornamento: Maggio 8 2024 Silvio, Putin e veleni d'Italia. Guzzanti si racconta - "Io non so nulla su questa storia del polonio. Quella di Cicchitto è stata una battuta. In realtà neanche si sapeva che potesse essere usato in quel modo finché non fu ucciso Litvinenko, spia ...Capezzone

7 ottobre, sette mesi dopo: la tragica realtà è che il terrorismo paga sempre