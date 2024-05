C’è l’Aggiornamento Google Play di maggio da scaricare | ecco le novità

Scopriamo insieme gli sforzi di Google per aumentare la sicurezza di tutti, partendo dalle passkey per arrivare agli aggiornamenti delle app L'articolo Google lancia novità per passkey , Play Store e Google Messaggi proviene da TuttoAndroid.

Google Messaggi identificherà anche i mittenti non salvati in rubrica - google Messaggi identificherà anche i mittenti non salvati in rubrica - Pare che google ci permetterà di sapere l’identità di chi ci invia un messaggio anche senza avere il suo numero salvato in rubrica: i colleghi di Android Authority hanno scoperto, rovistando tra i mea ...

I giochi gratis di questa settimana su Google Play Store - I giochi gratis di questa settimana su google play Store - Anche questa settimana su google play Store sono presenti diversi giochi gratis che devi scaricare e provare. Uno è dedicato a Star Wars!

Arriva App Mall, lo store di Google dedicato a ChromeOS - Arriva App Mall, lo store di google dedicato a ChromeOS - La hub dedicata alle app è ancora nelle prime fasi di test ma ha già generato un certo entusiasmo tra i possessori di Chromebook.