Pallavolo L’addio dei Lupi alla serie A2 Il futuro del volley a Santa Croce

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ha fatto scalpore il comunicato arrivato nei giorni scorsi con il quale i, rinunciavanoprossimacadetta nazionale. Pronta la risposta della tifoseria biancorossa, estrema sostenitrice della squadra: molti i commenti sotto il post social, molta la rabbia e la frustrazione per aver dovuto digerire la cessione del titolo sportivo di A2. Le promesse da parte della società erano state ben altre. Dopo l’arrivo di Da Roit nel 2022, il progetto era quello di approdare in SuperLega in tre anni. La prossimaA2 vedrà Palmi al posto deisi con quest’ultimi che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero giocare la prossimaB, di cui hanno già il titolo, acquistato 2 anni fa. Molti sono stati gli ...

Lupi Santa Croce 3 Pallavolo Massa Carrara 0 LUPI SANTA CROCE: Antrilli, Calloni, Camarri, Garibaldi, Gjoni C., Gjoni M., Mocciolella, Montini, Moretti, Pieri, Sgherri, Sorri. All. Guerrini. PALLAVOLO Massa Carrara : Angeloni, Attuoni, ...

I Lupi allungano la stagione partecipando alla Coppa Italia . Oggi pomeriggio alle 18, la Kemas Lamipel affronta Cantù . I biancorossi si sono classificati all’ottavo posto ed i brianzoli al nono, al termine della stagione regolare, per cui non ...

Turno di rilievo, quello odierno, in B. A cinque giornate dal termine della stagione regolare, ballano punti pesanti per il futuro delle squadre della nostra zona. L’ Arno Toscana Garden dopo aver perso la finale di Coppa Italia a Campobasso e, ...

Cosenza, con il Como in campo alle 20.30: probabili formazioni - Cosenza, con il Como in campo alle 20.30: probabili formazioni - Viali con la migliore formazione possibile ma senza Martino, Venturi e Calò. Ballottaggio in mezzo al campo per una maglia tra Zuccon e Voca ...

Michele Pazienza al Mattino di Avellino - Michele Pazienza al Mattino di Avellino - Lunga intervista esclusiva domani in edicola sul Mattino a Michele Pazienza, l’allenatore dell’Avellino che sta tentando di riportare i lupi in serie B attraverso i playoff. Il ...

Avellino playoff Serie C: il fattore campo sempre decisivo - Avellino playoff serie C: il fattore campo sempre decisivo - Già protagonista della finale playoff, persa paradossalmente tra le polemiche arbitrali a Catania, il Rimini incrocerà sabato prossimo il suo cammino al Curi di Perugia contro i grifoni che entreranno ...