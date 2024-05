Gemellaggio al via fra Canarie e Toscana

(Di venerdì 10 maggio 2024) Quattro giornalisti di Gran Canaria e la redattrice di un giornale nazionale spagnolo alla scoperta della. Il viaggio, organizzato daPromozione Turistica, si pone nel solco delfirmato a marzo dell’anno scorso e arriva a poche settimane dal press-trip che ha condotto due giornalisti toscani e una romana a Gran Canaria per conoscere le bellezze della principale isola dell’arcipelago delle. Il programma prevede l’arrivo dei giornalisti spagnoli domani all’aeroporto di Firenze e il successivo trasferimento a Siena, dove rimarranno anche domenica per godere delle bellezze della città del Palio. Lunedì sarà dedicato alla visita di Bagno Vignoni e Montalcino, mentre martedì sarà la volta di Monteriggioni e San Gimignano, prima della ripartenza prevista mercoledì. L’obiettivo del ...

