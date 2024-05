Sono tantissimi i messaggi di solidarietà e vicinanza che in queste ore stanno girando sui social per il Poliziotto Christian Di Martino , 35 anni, accoltellato da un uomo che stava tirando dei sassi a Lambrate: le sue condizioni sono gravi.Continua ...

Christian Di Martino, chi è il poliziotto accoltellato a Lambrate: il viceispettore aveva tentato di proteggere il suo aggressore - christian Di martino, chi è il poliziotto accoltellato a Lambrate: il viceispettore aveva tentato di proteggere il suo aggressore - Sono critiche ma stabili le condizioni del viceispettore christian Di martino, il poliziotto accoltellato giovedì sera alla stazione di Lambrate da Hasan Hamis, marocchino di 37 ...

Accoltellato da un irregolare. Un poliziotto in fin di vita - Accoltellato da un irregolare. Un poliziotto in fin di vita - Un viceispettore della polizia di 35 anni, christian Di martino, lotta per la vita in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano, dopo essere stato accoltellato in servizio. Il suo aggressore, un ...

Poliziotto di Salerno in fin di vita: i familiari di Christian e tutta Giovi sotto choc - Poliziotto di Salerno in fin di vita: i familiari di christian e tutta Giovi sotto choc - Stampa L’intero quartiere di Giovi, nella parte alta di Salerno, è sotto choc per l’accoltellamento di christian Di martino. E’ qui che vivono i genitori e la sorella del 35enne viceispettore di poliz ...