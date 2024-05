Premio imprese per la sicurezza alla Super Glanz di Montemurlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Eliminare già in fase di progettazione le sostanze chimiche sospette che potrebbero essere potenzialmente pericolose per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Lo fa la "spa" di(Prato), insieme ad altre azioni per lasul lavoro, e per questo è stata premiata con menzione a Roma al Parlamentino Inail per l’VIII edizione del "per la", promosso da Confindustria nazionale e Inail con la collaborazione tecnica di APQI (AssociazioneQualità Italia) e Accredia (Ente Italiano di Accreditamento). L’azienda è nata nel 1967 come produttrice di ausiliari chimici per l’industria tessile e ha oggi ai suoi due stabilimenti, produttivo e direzionale. "È con grande ...