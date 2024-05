Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 10 Maggio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 10 maggio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 10Mentre Finn e Steffy stanno ancora parlando del ricatto di Bill per decidere cosa sia meglio fare, a casa loro arriva Taylor, entusiasta per l’arresto di Sheila e all’oscuro di ciò che sta tramando l’imprenditore alle sue spalle. Nello stesso momento arriva anche Baker che ribadisce quanto sia importante la loro testimonianza per la condanna definitiva di Sheila. Rena Sofer- Filmografia parziale Cinema Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di ...