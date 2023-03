(Di lunedì 27 marzo 2023) L’11 maggio prossimo ilverrà in Campania con la classica Napoli-Napoli, una tappa probabilmente per fughe o per velocisti-finisseur… Ma ain provincia di Salerno – il paese senza centro con molte frazioni; dove è nata la Tramontana della Bussola, patria del vino Tintore, dell’amaro Concerto e della prima pizza napoletana; ndr. – ancorano quel 24 maggio del 1997, quando la corsa rosa passava proprio lì sul Valico di Chiunzi (888 metri). Quel giorno il pirata– la tappa terminava a Cava dei Tirreni – cadde dopo solo tre km dallo scollinamento sul lato di Campinola – verso Maiori e la Costiera amalfitana – e fu una farlo rovinosamente. Le cronache raccontano che poi con l’aiuto dei gregari,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Tramonti ricorda Pantani laddove un gatto lo fece cadere e ritirare dal Giro d’Italia Una targa sul Valico di Chiu… - ottopagine : Tramonti ricorda Marco Pantani con una targa sul Valico di Chiunzi #Tramonti - Lavvelenata : Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul stessi palazzi addosso al mare rossi tramonti che si perdono nel nulla.… -

. E' stata scoperta domenica 26 marzo la gigantesca targa in memoria di Marco Pantani posizionata al Valico di Chiunzi, nel comune di. Un luogo tristemente noto per gli appassionati di ciclismo perchè proprio in quel tratto il 'Pirata', nel Giro d'Italia del 1997, cadde a causa dell'attraversamento di un gatto. Nonostante ...

È stato scoperto ieri il grande pannello in memoria di Marco Pantani apposto al Valico di Chiunzi, a Tramonti. Proprio qui il Pirata rimediò una brutta caduta nel Giro d'Italia del 1997, a causa dell' ...