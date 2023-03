Tajani costretto ad ammettere | “Con il caos in Tunisia rischio islamizzazione Mediterraneo”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar – Antoniointerviene sulla crisi della. Del resto, il ministro degli Esteri non può ignorare la più clamorosa esplosione di clandestini da anni a questa parte, e in pochissime ore.: “Aiutare la” Cosìsi esprime nel merito: “L’emergenza di queste ore si chiama. Non possiamo abbandonare la, perché se cade questo governo rischiamo di avere i Fratelli musulmani che sono fonte di grande instabilità. Non ci possiamo permettere l’del. Ecco perché serve agire subito. Questo Paese è sull’orlo del collasso finanziario. Come Italia stiamo lavorando affinché il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale aiutino e diano soldi alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : L'esplosione di immigrati avrà conseguenze catastrofiche - tobefreeforever : RT @LaNotiziaTweet: Governo in retromarcia pure sulla Wagner. Ora il nemico è la Libia. Tajani costretto a smentire Crosetto. Coi migranti… -

E così mentre Giorgia Meloni proclama a reti unificate successi inesistenti il povero è... Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antoniointervenendo alla Scuola politica ...... ad esempio), è statoa fare un passo di lato. Una strategia che però non piace al ..."La Bce non si sta muovendo nella direzione giusta", ha detto il ministro degli Esteri Antonio. In ...Nella missione israeliana,ha regalato, segnala il Corriere, a Netanyahu una maglia del Giro ... Nato a Brno (oggi Repubblica Ceca) l'8 marzo 1930, fua fuggire con i genitori nel 1938 ...

Migranti, Tajani ammette che per il governo Meloni la ‘pacchia’ è finita: “Ci hanno lasciati soli…” Globalist.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Putin a sorpresa in Crimea, visita a centro per bambini ...